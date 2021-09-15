شؤون فلسطينية

بلدية غزة توقع اتفاقية مع (Pal Pay) لتجديد الدفع الالكتروني

بلدية غزة توقع اتفاقية مع (Pal Pay) لتجديد الدفع الالكتروني
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ومدير عام شركة (Pal Pay) معاوية القواسمة، اتفاقية لتجديد الدفع الإلكتروني لفواتير الخدمات وكافة المعاملات المالية للبلدية ضمن جهود إدخال التكنولوجيا المالية في معاملات البلدية وللتسهيل على المواطنين في عملية دفع فواتير البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره عن البلدية عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومساعد مدير عام البلدية للشؤون المالية، محمد المصري، فيما حضر عن الشركة إلى جانب القواسمة، نائب مدير عام الشركة م. هادي قوصة، ومدير العلاقات العامة في بنك فلسطين خلدون أبو سليم .

وأكد رئيس البلدية أن بلدية غزة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز التكنولوجيا في معاملات البلدية وتسهيل المعاملات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد في عملية دفع الفواتير، ضمن رؤيتها للتحول إلى بلدية تكنولوجية، وتطوير العمل في البلدية بما يعزز معايير الجودة والشفافية في إنجاز المعاملات .

بدوره؛ شكر معاوية القواسمة، بلدية غزة على تعاونها مع الشركة وأكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدية والشركة بما يحقق رؤية الطرفين في خدمة المواطنين وتسهيل المعاملات ، وإنجاز عملية الدفع بطريقة أسهل وأوفر للوقت.

وكانت بلدية غزة قد وقعت مع شركة ( Pal Pay ) إحدى شركات بنك فلسطين اتفاقية للدفع الالكتروني في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2019، كما وقعت البلدية مع شركات أخرى تعمل في ذات المجال لتسهيل عملية الدفع على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.




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