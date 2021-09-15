الزهار: لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا ولن نقبل أسلوب التسول الذي يريده الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكّد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي حاول حصار المقاومة في قطاع غزة وفشل في ذلك.وقال في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إن ما يطرحه قادة الاحتلال بالنسبة لغزة وسائل فاشلة ومرفوضة، وهي عبارة عن مقايضة الأمن في مقابل الغذاء والدواء"، مضيفا: "لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا، ولن نقبل أسلوب التسول الذي يريدونه"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).ولفت إلى ثوابت الشعب الفلسطيني تتمثل بالأرض والإنسان والعقيدة والمقدسات الإسلامية، ولا يمكن التنازل عنها، في حين أن الأدوات تتغير باختلاف الوقت والعصر.وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): "علاقة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال هي علاقة يهود احتلوا الأرض؛ وليست متعلقة بدينهم، بل احتلالهم لأرضنا، لذا ليس لدينا حرب مع اليهود في العالم".وأضاف "إن قضية فلسطين قضية عقائدية لشعبنا، وعهدنا مع الله أن نحرر فلسطين كل فلسطين، ولا بد من وضع خطة حقيقية يمكن من خلالها تحرير أرضنا المحتلة كاملة".