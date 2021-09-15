عاجل

  • الزهار: لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا ولن نقبل أسلوب التسول الذي يريده الاحتلال

شؤون فلسطينية

قادري لمحاميته: سأحاول الهروب مرة أخرى وقضيت خمسة أيام خارج المعتقل هي الاجمل بحياتي

قادري لمحاميته: سأحاول الهروب مرة أخرى وقضيت خمسة أيام خارج المعتقل هي الاجمل بحياتي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حنان الخطيب، محامية الأسير يعقوب قادري، المعاد اعتقاله بعد هروبه من سجن جلبوع الإسرائيلي، قبل عدة أيام، أن معنويات يعقوب عالية جداً، حيث جه التحية للنشطاء الذين تظاهروا أمام محكمة الناصرة، وأنه يفتخر بجميع الشعب الفلسطيني الذي وقفوا بجانبهم.

وقالت الخطيب في تصريح لها: "إن يعقوب قادري، أبلغني بأنه سيحاول الهروب مرة أخرى، وأنه لا يوجد أجمل من طعم الحرية"، مضيفة: "أبلغني، أنه بلدته بوريتي في جبال الكرمل، وكان سعيدا بأن أكل التين والصبر والبرتقال والبوملي".

وفيما يتعلق بعملية الهروب، نقلت المحامية الخطيب عن قادري قوله: "أحد السجانين قام بدق بلاط الزنزانة، وهو ما دفعنا للتعجيل بلحظة الخروج من السجن قبل الموعد المحدد بأسبوع"، لافتة إلى أنه متواجد حاليا في زنزانة مترين في متر، يقول أنه معتاد على العزل الانفرادي.

وقالت: "أكد يعقوب لي، أن الأيام الخمسة التي قضاها خارج السجن، كانت أجمل أيام حياته، وانها كانت حلم وهو وما تحقق"، مضيفة: "كان سعيد جدًا بمشاهدة الأطفال في إحدى القرى العربية توجهت لهم وقبلت أحدهم".

أخبار ذات صلة

(يديعوت): إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واعتقال المنفذ

(يديعوت): إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس واعتقال المنفذ

العالول: الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم جسدوا صورة مشرقة عن وحدتنا الوطنية

العالول: الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم جسدوا صورة مشرقة عن وحدتنا الوطنية

هيئة الأسرى: قادة الحركة الأسيرة أبلغونا رسميا بتعليق الخطوات التصعيدية

هيئة الأسرى: قادة الحركة الأسيرة أبلغونا رسميا بتعليق الخطوات التصعيدية

لبيد يكشف تفاصيل جديدة حول خطته للتعامل مع غزة ورؤيته لاحتلال القطاع

لبيد يكشف تفاصيل جديدة حول خطته للتعامل مع غزة ورؤيته لاحتلال القطاع

ألمانيا تقرر دعم لحكومة الفلسطينية بنحو 100 مليون يورو لتمويل مشاريع بغزة والضفة والقدس

ألمانيا تقرر دعم لحكومة الفلسطينية بنحو 100 مليون يورو لتمويل مشاريع بغزة والضفة والقدس

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالقوة ويعتدي على الزوار والمصلين

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالقوة ويعتدي على الزوار والمصلين

العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

&#34;الخارجية والمغتربين&#34;: ما يتعرض له الأسرى الأربعة إرهاب دولة منظم

"الخارجية والمغتربين": ما يتعرض له الأسرى الأربعة إرهاب دولة منظم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب

تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب

إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية

إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

"الشخصيات المستقلة" تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

&#34;كهرباء غزة&#34; توجه تحذيرات لعموم المواطنين في القطاع

"كهرباء غزة" توجه تحذيرات لعموم المواطنين في القطاع

طالع: لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021

طالع: لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021

منوعات

بعد تحسن حالتها الصحية.. شاهد ماذا فعل أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز

بعد تحسن حالتها الصحية.. شاهد ماذا فعل أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز

شاهد: مي العيدان تشهّر بفنان كويتي &#34;متخصص زواج متعة بالفنانات&#34;

شاهد: مي العيدان تشهّر بفنان كويتي "متخصص زواج متعة بالفنانات"

شاهد: لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح أمام الجمهور

شاهد: لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح أمام الجمهور

تامر حسني وبسمة بوسيل يجهزان مفاجأة صادمة للجمهور

تامر حسني وبسمة بوسيل يجهزان مفاجأة صادمة للجمهور

لهذا السبب.. (يوتيوب) يحذف أهم أغاني أدهم نابلسي

لهذا السبب.. (يوتيوب) يحذف أهم أغاني أدهم نابلسي

ما حقيقة تعرض شيماء الحاج للتحرّش؟

ما حقيقة تعرض شيماء الحاج للتحرّش؟

شاهد كيف أعلن ثنائي &#34;عروس بيروت&#34; انطلاق تصوير الموسم الثالث

شاهد كيف أعلن ثنائي "عروس بيروت" انطلاق تصوير الموسم الثالث

شاهد: هند صبري توجه رسالة غامضة بالاستعانة بالإمام الشافعي

شاهد: هند صبري توجه رسالة غامضة بالاستعانة بالإمام الشافعي

بعد زواج أصالة.. شاهد ماذا فعل طارق العريان لطليقته

بعد زواج أصالة.. شاهد ماذا فعل طارق العريان لطليقته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

عربي

السيسي: مصر ستدعم العراق لاستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي

السيسي: مصر ستدعم العراق لاستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام

مطالب لبنانية ودولية لإنشاء بعثة تحقيق مستقلة في انفجار مرفأ بيروت

مطالب لبنانية ودولية لإنشاء بعثة تحقيق مستقلة في انفجار مرفأ بيروت

السعودية: هجوم جديد على مطار أبها الدولي

السعودية: هجوم جديد على مطار أبها الدولي