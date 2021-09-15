قادري لمحاميته: سأحاول الهروب مرة أخرى وقضيت خمسة أيام خارج المعتقل هي الاجمل بحياتي



وقالت: "أكد يعقوب لي، أن الأيام الخمسة التي قضاها خارج السجن، كانت أجمل أيام حياته، وانها كانت حلم وهو وما تحقق"، مضيفة: "كان سعيد جدًا بمشاهدة الأطفال في إحدى القرى العربية توجهت لهم وقبلت أحدهم".



رام الله - دنيا الوطنأكدت حنان الخطيب، محامية الأسير يعقوب قادري، المعاد اعتقاله بعد هروبه من سجن جلبوع الإسرائيلي، قبل عدة أيام، أن معنويات يعقوب عالية جداً، حيث جه التحية للنشطاء الذين تظاهروا أمام محكمة الناصرة، وأنه يفتخر بجميع الشعب الفلسطيني الذي وقفوا بجانبهم.وقالت الخطيب في تصريح لها: "إن يعقوب قادري، أبلغني بأنه سيحاول الهروب مرة أخرى، وأنه لا يوجد أجمل من طعم الحرية"، مضيفة: "أبلغني، أنه بلدته بوريتي في جبال الكرمل، وكان سعيدا بأن أكل التين والصبر والبرتقال والبوملي".وفيما يتعلق بعملية الهروب، نقلت المحامية الخطيب عن قادري قوله: "أحد السجانين قام بدق بلاط الزنزانة، وهو ما دفعنا للتعجيل بلحظة الخروج من السجن قبل الموعد المحدد بأسبوع"، لافتة إلى أنه متواجد حاليا في زنزانة مترين في متر، يقول أنه معتاد على العزل الانفرادي.