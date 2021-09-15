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السعودية: إحباط هجوم جديد على مطار أبها الدولي

السعودية: إحباط هجوم جديد على مطار أبها الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم، نَسَبتهُ لجماعة الحوثي، استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

ونقلت قناة (الإخبارية) السعودية عن التحالف العربي بقيادة السعودية قوله: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الجماعة الحوثية تجاه مطار أبها"، مؤكداً أن انتهاكات الحوثي ومحاولة استهداف المدنيين مخالفة للقوانين الدولية.

وأضاف التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي، مشيرة إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت قوات التحالف أن هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار، معتبرة أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة الحوثي يعتبر "جريمة حرب".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014.

​في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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