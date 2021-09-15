العالول: الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم جسدوا صورة مشرقة عن وحدتنا الوطنية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن مدينة جنين ومخيمها وقراها، تشكل أيقونة للمقاومة والصمود والتحدي.وأضاف العالول في تصريحات صحفية، ان الأسرى الأبطال الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" جسدوا صورة مشرقة عن الوحدة الوطنية في ميدان الفعل المقاوم، ومثلوا إرادة الفلسطيني الحر لانتزاع حريته في كل حين وتحت كل الظروف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد أن قضية الأسرى هي رأس حربة النضال الفلسطيني، وسنبقى نناضل من أجل حريتهم، مشيرا إلى أن حركة فتح ستطلق فعاليات وأنشطة نضالية من أجل نصرتهم، وسيرافقها حراك سياسي أيضا.وشدد العالول على أن الشائعات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي وأكاذيبه، تهدف لخلق فتنة بين أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن فتح ستقود حوارا وطنيا شاملا مع كافة فئات المجتمع، من أجل وضع برنامج نضالي مشترك.