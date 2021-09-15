هيئة الأسرى: قادة الحركة الأسيرة أبلغونا رسميا بتعليق الخطوات التصعيدية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قادة الحركة الأسيرة، أبلغوا الهيئة بشكل رسمي، بتعليق الخطوات التصعيدية التي كانت من المفترض أن تبدأ يوم الجمعة المقبل، وتعود الحياة داخل السجون والمعتقلات إلى ما كانت قبل الخامس من أيلول/ سبتمبر الحالي.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أن أسرى الجهاد الإسلامي، يعيشون في غرف تنظيمية مستقلة بواقع غرفة أو غرفتين لدى أقسام التنظيمات الأخرى.وأشارت الهيئة، إلى أن الحوار مع إدارة مصلحة السجون والاستخبارات، سيبقى مفتوحاً؛ لعلاج كافة القضايا بشكل نهائي.