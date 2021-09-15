لبيد يكشف تفاصيل جديدة حول خطته للتعامل مع غزة ورؤيته لاحتلال القطاع

رام الله - دنيا الوطنكشف يائير لبيد، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق برؤيته وخطته التي قدمها للحكومة من أجل التعامل مع قطاع غزة في المرحلة الحالية.وأكد لبيد في حديثة لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، يوم الأربعاء، أن خطته قائمة على الضغط على حماس وليس مساعدتها.وأوضح أن خطته تهدف إلى ممارسة ضغوط داخلية ودولية على حركة حماس، قائلا: "إن حماس لا تنافس داخل غزة أي أحد اليوم، وأعتقد أن غزة لن تتحمل وجود حماس"، على حد زعمه.وأضاف لبيد: "نسعى من أجل توجيه ضغط السكان المحليين تجاه حماس وتحميلها مسؤولية وضعهم السيء، ولم نحاول منذ فترة طويلة طرح توجه آخر لغزة".وحول فكرة إعادة احتلال غزة أضاف، "فكرة سيئة، وجولات (قتالية) هي فكرة سيئة، وينبغي أن نضع على الطاولة مقترحا آخرا والعمل من أجل دفعه قدما".