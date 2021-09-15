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شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالقوة ويعتدي على الزوار والمصلين

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالقوة ويعتدي على الزوار والمصلين
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على الزوار والمصلين وموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في الحرم الإبراهيمي وسط الخليل، وطردتهم من الحرم بالقوة وأغلقته.

وأوضح مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة، أن قوات الاحتلال استباحت جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي الداخلية والخارجية ودخلت على سجاده ببساطيرها، واعتدت على موظفي وزارة الأوقاف مجدي صلاح ورائد مسودة بالشتم والضرب، وطردت المصلين المسلمين، وأرغمت النساء وهن في حلقات ذكر على الخروج من الحرم، ومنعت المصلين من دخوله بحجة تأمين احتفال المستوطنين بـ"عيد الغفران"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد التميمي، إن الاحتلال يعمل على تهويد الحرم في تحد لمشاعر العرب والمسلمين، ومساس خطير بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

بدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب إن الوزارة تشجب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي من إغلاقات متواصلة ومنع لرفع الأذان، وطرد موظفيها من المسجد، مؤكداً أن هذا العمل هو اعتداء صارخ وتعد خطير على الحرم الإبراهيمي الشريف وسعي للسيطرة الكاملة عليه.

ودعا "المؤسسات الدولية لإيقاف الاحتلال عن انتهاك حرمات المسجد، الذي يعتبر وقفاً اسلامياً خالصاً لا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه".

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