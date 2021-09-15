العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

رام الله - دنيا الوطنحث وزير الزراعة رياض العطاري، مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات، العلاقات بين البلدين وأهمية الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي.ولفت الخصاونة إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون في المجالات كافة، مؤكدًا أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي تم إطلاقها مؤخرا ودورها في النهوض بالقطاع الزراعي، ودعم وتعزيز تنافسية المزارع الأردني والفلسطيني، والتعاون في تسويق المنتجات الزراعية والاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة.وجدد الخصاونة التأكيد على موقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الداعم للاشقاء الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار الإقليمي.من جهته، أعرب العطاري عن تقدير القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني لمواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مثمنًا الرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.كما وضع العطاري رئيس الوزراء الأردني في صورة الأوضاع السياسية العامة، وأهمية التدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.ولفت العطاري الى أهمية تعزيز عمل اللجان المشتركة لزيادة انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتنمية وتأطير القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين.وخلال اللقاء تم تأكيد أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة في رام الله، ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين.