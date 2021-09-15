شؤون فلسطينية

تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب

تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود، عن تخصيص حائط للصورة الفلسطينية في مقر اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة، وذلك بإشراف وزارة الإعلام في فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، في مقر اتحاد الصحفيين العرب، بحضور نائب رئيس الاتحاد ناصر أبو بكر، ومساعد رئيس الاتحاد حاتم زكريا، ومدير عام الاتحاد السفير فتحي يوسف.

وقال المحمود: إن وزارة الإعلام ستقوم باختيار الصورة المناسبة على أن تستبدل كل شهر بمعرفة الوزارة، مطالبا بضرورة أن يخصص حائط لصور فلسطين في جميع وزارات الإعلام بالدول العربية لأهميته الكبيرة، في فضح ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات يومية بحق شعبنا الأعزل.

ومن جانبه طالب نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبو بكر، بضرورة توفير حرية العمل الصحفي وتوفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين ووسائل الإعلام، وبتفعيل قرار مجلس الأمن 2222 وإلزام الاحتلال بتنفيذه واحترامه.

فيما قال مساعد رئيس الاتحاد حاتم زكريا: إن الاحتلال يسعى لإسكات الأصوات الحرة وعدسات الكاميرات التي تعرّي جرائم الاحتلال أمام العالم، وتظهر مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة في كل أرجاء فلسطين التاريخية ضد الاحتلال وممارساته العنصرية، مضيفا أنه لا بد من التنسيق في المرحلة المقبلة مع الاتحادات العربية لنشر الصور الموثقة التي تدل على عنجهية هذا المحتل الغاصب.

كما أهدى المحمود اتحاد الصحفيين العرب صوراً لمدينة القدس التاريخية تعود للعام 1827 و1839

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