إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم وحدة الإطفاء والسلامة العامة في بلدية الخليل مع 34 بلاغاً مختلفاً خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تعاملت الطواقم مع حريق أربعة منازل وأربع سيارات، بالإضافة إلى حرائق أعشاب وأحراش ومخازن ونفايات، كما تدخلت الطواقم في حريق سيارة تقل خمس أسطوانات ببلدة بني نعيم، حيث سيطرت على الحريق وحالت دون وقوع كارثة، وذلك من خلال إخراج أربع أسطوانات بعد إنفجار الخامسة.وأكدّ رئيس قسم الإطفاء والسلامة العامة في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين أنّ طواقم وحدة الإطفاء على جهوزية تامة للتعامل مع كل البلاغات التي تردهم، موضحاً أنّ الفرق تلبي نداء المواطنين على مدار الساعة.