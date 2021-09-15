شؤون فلسطينية

إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية

إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم وحدة الإطفاء والسلامة العامة في بلدية الخليل مع 34 بلاغاً مختلفاً خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تعاملت الطواقم مع حريق أربعة منازل وأربع سيارات، بالإضافة إلى حرائق أعشاب وأحراش ومخازن ونفايات، كما تدخلت الطواقم في حريق سيارة تقل خمس أسطوانات ببلدة بني نعيم، حيث سيطرت على الحريق وحالت دون وقوع كارثة، وذلك من خلال إخراج أربع أسطوانات بعد إنفجار الخامسة.

 وأكدّ رئيس قسم الإطفاء والسلامة العامة في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين أنّ طواقم وحدة الإطفاء على جهوزية تامة للتعامل مع كل البلاغات التي تردهم، موضحاً أنّ الفرق تلبي نداء المواطنين على مدار الساعة.

أخبار ذات صلة

العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

&#34;الخارجية والمغتربين&#34;: ما يتعرض له الأسرى الأربعة إرهاب دولة منظم

"الخارجية والمغتربين": ما يتعرض له الأسرى الأربعة إرهاب دولة منظم

تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب

تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب

&#34;الأوقاف&#34;: قوات الاحتلال تقتحم وتغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

"الأوقاف": قوات الاحتلال تقتحم وتغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

"الشخصيات المستقلة" تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

وزيرة الصحة: نطالب بالإشراف على الوضع الصحي للأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم

وزيرة الصحة: نطالب بالإشراف على الوضع الصحي للأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

العطاري يبحث مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز العلاقات الثنائية

تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب

تخصيص حائط للصورة الفلسطينية بمقر اتحاد الصحفيين العرب

إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية

إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

"الشخصيات المستقلة" تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

القدرة: أتلفنا حوالي 50 ألف جرعة لقاح لعدم صلاحيتها وفقدانها معايير التخزين

القدرة: أتلفنا حوالي 50 ألف جرعة لقاح لعدم صلاحيتها وفقدانها معايير التخزين

منوعات

بعد تحسن حالتها الصحية.. شاهد ماذا فعل أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز

بعد تحسن حالتها الصحية.. شاهد ماذا فعل أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز

شاهد: مي العيدان تشهّر بفنان كويتي &#34;متخصص زواج متعة بالفنانات&#34;

شاهد: مي العيدان تشهّر بفنان كويتي "متخصص زواج متعة بالفنانات"

شاهد: لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح أمام الجمهور

شاهد: لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح أمام الجمهور

تامر حسني وبسمة بوسيل يجهزان مفاجأة صادمة للجمهور

تامر حسني وبسمة بوسيل يجهزان مفاجأة صادمة للجمهور

لهذا السبب.. (يوتيوب) يحذف أهم أغاني أدهم نابلسي

لهذا السبب.. (يوتيوب) يحذف أهم أغاني أدهم نابلسي

ما حقيقة تعرض شيماء الحاج للتحرّش؟

ما حقيقة تعرض شيماء الحاج للتحرّش؟

شاهد كيف أعلن ثنائي &#34;عروس بيروت&#34; انطلاق تصوير الموسم الثالث

شاهد كيف أعلن ثنائي "عروس بيروت" انطلاق تصوير الموسم الثالث

شاهد: هند صبري توجه رسالة غامضة بالاستعانة بالإمام الشافعي

شاهد: هند صبري توجه رسالة غامضة بالاستعانة بالإمام الشافعي

بعد زواج أصالة.. شاهد ماذا فعل طارق العريان لطليقته

بعد زواج أصالة.. شاهد ماذا فعل طارق العريان لطليقته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

عربي

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام

مطالب لبنانية ودولية لإنشاء بعثة تحقيق مستقلة في انفجار مرفأ بيروت

مطالب لبنانية ودولية لإنشاء بعثة تحقيق مستقلة في انفجار مرفأ بيروت

السعودية: هجوم جديد على مطار أبها الدولي

السعودية: هجوم جديد على مطار أبها الدولي

لتعزيز التعاون الثنائي.. مصر وقطر توقعان عددًا من الاتفاقيات

لتعزيز التعاون الثنائي.. مصر وقطر توقعان عددًا من الاتفاقيات