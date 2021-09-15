"الأوقاف": قوات الاحتلال تقتحم وتغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام للمسجد الإبراهيمي وإغلاقه أمام المصلين المسلمين اليوم الأربعاء الساعة الثانية ظهرا بحجة الأعياد اليهودية وذلك إثر قيام جنود الاحتلال بالدخول الى مكتب موظفي الحرم وإبلاغ مدير عام الأوقاف المتواجد في الحرم الذي رفض إخلاء الحرم.وقال حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تشجب وتستنكر ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الابراهيمي من إغلاقات متواصلة ومنع لرفع الأذان وتهديد بطرد موظفي الأوقاف من المسجد الإبراهيمي.وأكد بأن هذا العمل هو اعتداء صارخ وتعد خطير على الحرم الإبراهيمي الشريف وسعي للسيطرة الكاملة على الحرم.ودعا المؤسسات الدولية بإيقاف الاحتلال عن انتهاك حرمات المسجد الذي يعتبر وقفاً إسلامياً خالصاً لا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه.