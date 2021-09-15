"الشخصيات المستقلة" تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنشارك تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل المنظمة يشارك في اللقاء المفتوح تحت عنوان (إعادة الإعمار وحصار قطاع غزة ) بدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بهدف تسليطالضوء على أثار الحصار على قطاع غزة وواقع ملف إعادة الإعمار والوقوف على أبرز التحديات التي تحول دون البدء بتنفيذ إعادة الأعمار، وذلك في قاعة اللايت هاوس على شاطئ بحر غزة بمشاركة وكلاء الوزارات المعنية ورؤساء البلديات والمنظمات الأهلية واتحاد المقاولين ورجال الأعمال والشخصيات المستقلة وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية والدولية، وممثلون عن المتضررين.وقد حضر عن الشخصيات الفلسطينية المستقلة المستشار سمير موسى مساعد الرئيس لفلسطين والشتات ومنسق لجنة الأعمار والذي قدم رؤية شاملة للمعيقات التي تؤخر إعادة الأعمار وضمان تدفق المواد اللازمة للأعمار مع رفض العمل بآلية GRM وأن يكون الأعمار ضمن رؤية شمولية وتكاملية لإعمار ما دمره الاحتلال على مدار الأعوام السابقة، وشدد على ضرورة أن تكون عملية إعادة الإعمار بعيدة عن التجاذبات السياسية والانقسام البغيض مع تقديرنا للدعم المصري والقطري والكويتي الذي تم الإعلان عنه، مع ضرورة إتاحة الفرصة للشركات الوطنية للعمل في مشروعات الأعمار مع تقديم وتسهيل دخول جميع المواد اللازمة للإعمار وضرورة تعويض المتضررين من الحروب السابقة وصرف التعويضات المستحقة للشركات والمصانع التي لم يتم صرف تعويضاتها خلال السنوات الماضية، وبناء منازل للمهجرين التي لازالت الوكالة تصرف لهم بدل إيجار حتى يومنا هذا مع ضرورة أن يقف الجميع عند مسئولياته الوطنية لسرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.