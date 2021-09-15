وزيرة الصحة: نطالب بالإشراف على الوضع الصحي للأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، بالإشراف على الوضع الصحي للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة عبر "فيديو كونفرنس" مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين إليس دوبوف، اليوم الأربعاء، بحضور مديرة وحدة التعاون الدولي في الوزارة ماريا الأقرع، ونظام رمضان من وحدة الشؤون القانونية.وقالت الكيلة: إن الشعب الفلسطيني وقيادته قلقون للغاية على الأسرى الأربعة، ونطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم والاطمئنان عليهم والتأكد من ظروف اعتقالهم.وتابعت: لا يحق للاحتلال الإسرائيلي أن يكون فوق المجتمع الدولي والقوانين الدولية.وأكدت أننا لا نثق بالمعلومات التي تقدمها سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الوضع الصحي للأسرى، خاصة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم.