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(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صنفت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، البترول الجزائري (الخام المرجعي) والمسمى (صحاري بلاند) المرتبة الرابعة لأغلى أنواع النفط الخام في شهر آب/ أغسطس الماضي.‏

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الأخير: "إن المعدل الشهري لأسعار الخام الجزائري انتقل من 75.34 دولار في شهر تموز/يوليو الأخير إلى 71.05 دولار في شهر آب/ أغسطس الماضي، أي بانخفاض بنسبة 5.7 %، محتلاً المرتبة الرابعة لأغلى أنواع النفط الخام من سلة أوبك (13 خاماً)، خلال الشهر الأخير"، وفق(الشروق).

وتأتي هذه المرتبة بعد كل من السعودي عربي خفيف (71.36 دولار للبرميل) والنايجيري بوني لايت (71.23 دولار للبرميل) و الكويت إكسبورت الذي بيع بـ 71.06 دولار للبرميل.

وأضاف المنظمة أن سعر الخام الجزائري يحدد حسب أسعار برنت، الخام المرجعي لبحر الشمال، المدرج في سوق لندن بعلاوة إضافية لخصائصه الفيزيائية والكيميائية المفضلة لدى مصانع التكرير.

كما جاء في بيانات المنظمة أن انخفاض سعر مزيج الصحراء يندرج في سياق تراجع أسعار برنت في السوق العالمية خلال شهر آب/ أغسطس، مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهر أيار/ مايو الأخير، وذلك على أثر القلق بخصوص الطلب الآسيوي على النفط قصير الأمد و المعطيات الاقتصادية المتباينة و أفاق ارتفاع العرض العالمي للنفط.

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