شؤون فلسطينية

"كهرباء غزة" توجه تحذيرات لعموم المواطنين في القطاع

"كهرباء غزة" توجه تحذيرات لعموم المواطنين في القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الأربعاء، تحذيراً لعموم المواطنين في القطاع. 

وحذرت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه العموم من مغبة عدم التقيد والالتزام بتعليماتها واتباع ارشاداتها الموضحة أدناه، باعتبار أن تجاهل تلك التعليمات من قبل البعض قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة عليهم وعلى غيرهم نتيجة لذلك.

وقالت الشركة إنها تهيب بالمواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها حفاظاً على سلامتهم والسلامة العامة والمقدرات بشكل عام.

وأبرزت الشركة في البيان، أهم التعليمات والإرشادات، التي يجب أن يلتزم بها المواطن، وهي كالتالي:

1- عدم الاقتراب من الأعمدة الحديدية وجميع مكونات شبكة الكهرباء وخاصة فترة العواصف والأمطار والمنخفضات.

2- عدم الاقتراب  أو المرور من خلال تجمعات وبرك المياه وخاصة القريبة من أعمدة الكهرباء خشية من وجود تسرب كهربائي لتلك البرك قد يعرض حياتكم للخطر.

3- عدم الاقتراب أو العبث في أسلاك وكوابل الكهرباء المتدلية أو المقطوعة بفعل أي خلل.

4- يمنع منعا باتا الاقتراب من غرف المحولات أو الدخول لها أو الصعود فوقها  لأي سبب من الأسباب.

5- لا تجتهد بإزالة أي خطر خاص بشبكة الكهرباء بنفسك وبادر بإبلاغ الجهات  الفنية المختصة بشركة الكهرباء من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بالشركة  133 أو رقم العمليات المركزية التابع لوزارة الداخلية 109.

6- عدم ربط الدواب على أعمدة الشبكة الكهربائية لأنها سريعة التأثر بأي جهد كهربائي.

7- عدم الصعود على أعمدة الكهرباء، وعدم العبث بالشبكة الكهربائية ومكوناتها المختلفة تحت أي ظرف من الظروف.

8- يمنع منعاً باتاً تغذية العقار الواحد من أكثر من شبكة، بحيث تكون التغذية  من أقرب عمود للعقار من خلال طواقم الشركة فقط.

9- يمنع منعاً باتاً تمديد شبكات كهرباء المولدات الخاصة على أعمدة الشبكة الكهربائية إلا بعد الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص .

10- يمنع منعاً باتاً تمديد أسلاك وشبكات الانترنت على أعمدة الشبكة الكهربائية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الشركة.

11- ضرورة المحافظة على خطوط التأريض والأقطاب النحاسية الموجودة أسفل أعمدة الكهرباء لمنع تعرض أي شخص لصعقة كهربائية .

12- الحذر من العمل بجوار شبكات الكهرباء وخاصة لأصحاب المنوفات والرافعات ومضخات الباطون وسقالات البناء(البقوم) لخطورة ذلك والتنسيق مع الشركة عند الضرورة لتأمين المكان.

13- عدم إلقاء أي أسلاك أو كوابل فوق شبكات الكهرباء حيث أن ذلك يشكل خطورة على المواطنين ويؤدي لفصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

14- عدم العبث في يد السكاكين الكهربائية اليدوية الموجودة على الأعمدة الحديدية، (خطوط الوصل والفصل _ الأحمال).

وأكدت "كهرباء غزة" بأن كل من يخالف هذه التعليمات الواردة في هذا البيان يتعرض للمسائلة والملاحقة القانونية، ويتحمل تبعات أي أضرار تلحق به شخصياً، أو بآخرين ناتجة عن ذلك.

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