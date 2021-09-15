طالع: لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021 (المرحلة الأولى)، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/9/2021 والذي يقضي بعقد المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 11 كانون أول المقبل.واستناداً لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، وضعت لجنة الانتخابات الجدول الزمني الذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها.ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات بمرحلة تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض خلال الفترة من 3 إلى 7 تشرين أول المقبل. ويتبعها فتح باب الترشح لمدة 10 أيام خلال الفترة من صباح 26/10/2021 ولغاية مساء يوم 4/11/2021، ومن المقرر نشر القوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها يوم 27/11/2021، وذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية ولمدة 13 يوماً بحيث تنتهي مساء 10/12/2021.وسيكون يوم السبت الموافق 11/12/2021 يوم الاقتراع كما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء، وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي، والنتائج النهائية خلال 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز.وكانت لجنة الانتخابات تسلمت يوم الإثنين الماضي قرار مجلس الوزراء الذي حدد الهيئات المحلية التي تشملها المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، والبالغ عددها 387 هيئة تمثل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة الغربية وقطاع غزة.للاطلاع على جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021 (المرحلة الأولى)