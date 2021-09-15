صور.. مركز حقوقي يحذر من استمرار انبعاث مواد سامة من أحد المستودعات شمال القطاع

ويشير المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى الآثار الخطيرة التي قد تنجم عن إهمال إزالة آثار العدوان في تلك المنطقة، خاصة في ظل توارد معلومات عن ظهور أعراض صحية خطيرة على سكان المنطقة مثل الطفح الجلدي والاجهاض وصعوبة التنفس، من جهة، وخطورة تسرب تلك المواد السامة إلى باطن الأرض، وتلويث المياه الجوفية، في حال سقوط الأمطار على تلك المواد.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت بتاريخ 15 مايو 2021، ودون سابق إنذار، على قصف مستودعات شركة خضير للمستلزمات الزراعية، ويملكها محمود إدريس خضير، ومستودعات شركة ميدور للمواد والأدوات الزراعية، ويملكها شقيقه سهيل. وتحتوي الشركتان على 6 مخازن كبيرة مقامة على ما مجموعه 4.5 دونم. وتقع الشركتان في منطقة السيفا، بالقرب من شاطئ بيت لاهيا، شمال القطاع. وأدى القصف غير المبرر للمخازن إلى تدميرها وإحراق محتوياتها من المواد الزراعية، واشتعال النيران بداخلها لمدة 12 يوماً، دون أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها.ويقول المركز: ما يزال الدخان ينبعث من المخازن منذ نحو أربعة أشهر، منتجاَ روائح نفاذة وغازات سامة لا يمكن للإنسان تحملها، باتت تلاحق سكان الحي الذين يصل عددهم الى نحو 3000 نسمة. ويتخوف المركز من تأثير ذلك على الصحة العامة والبيئة هناك. وقد وصلت معلومات للمركز وشكاوى من بعض السكان تفيد بظهور طفح جلدي على بعض سكان المنطقة، وإجهاض ثلاث سيدات حوامل لأسباب غير مفهومة، من بينهن ابنة صاحب احدى الشركتين نفسه، بعد تاريخ 15 مايو. كما عبر خبراء في الصحة والبيئة، تواصل معهم المركز، عن تخوفهم من تسرب المواد السامة الناجمة عن الحرق وتفاعلها الكيماوي، الى باطن الأرض في فصل الشتاء، إثر سقوط الأمطار، وتلويث المياه الجوفية في المنطقة.ويشير المركز بهذا الصدد إلى أن قوات الاحتلال قد استهدفت المستودعات دون مبرر أو ضرورة حربية، حيث تقع في منطقة تبعد عن الحدود الشمالية للقطاع بنحو 3 كم، ولم تشهد أعمال عنف على مدار أيام العدوان. علماً أن مكان المستودعات معلوم لدى قوات الاحتلال بشكل جيد، كما هو معلوم ما تحتويه من مواد زراعية وأسمدة كيميائية، وما قد يؤدي قصفها من آثار كارثية على السكان في المنطقة.كما يشير المركز إلى أن المستودعات مملوكة لشركتي خضير وميدور، وهما شركتان رائدتان في هذا المجال في قطاع غزة، منذ نحو عشرات السنين، ويغطيان نحو 55% من احتياجات سوق المواد الزراعية في القطاع، وهما مرخصتان بشكل قانوني، وتقومان بشكل علني باستيراد معظم بضائعهما من اسمده ومبيدات زراعية رسمياً من إسرائيل والصين وتركيا وروسيا واسبانيا والهند وايطاليا والأردن وغيرها عن طريق ميناء اسدود، ويتم ادخالها عن طريق كرم ابو سالم بشكل رسمي.وفي ضوء ذلك، يطالب المركز الجهات المختصة في قطاع غزة العمل فوراً على ازاله هذه المواد أو إخلاء السكان من حولها تجنباً ليس فقط للرائحة الكريهة التي تنبعث بشكل متواصل، بل لتجنب الأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض المدنيون الذين يسكنون بالجوار لها إثر ذلك.كما يناشد المركز الخبراء الدوليين والمؤسسات الدولية بالمساهمة في إزالة آثار وتبعات الحريق، في ظل ضعف الإمكانيات المتوفرة لدى وزارات الزراعية والبيئة وسلطة المياه.