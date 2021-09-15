شؤون فلسطينية

صور.. مركز حقوقي يحذر من استمرار انبعاث مواد سامة من أحد المستودعات شمال القطاع

صور.. مركز حقوقي يحذر من استمرار انبعاث مواد سامة من أحد المستودعات شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من المخاطر الصحية الناجمة عن انبعاث الروائح النفاذة ومواد سامة على نطاق واسع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، من آثار القصف الإسرائيلي الذي أدى لتدمير وإحراق مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية هناك خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو المنصرم.   

ويشير المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى الآثار الخطيرة التي قد تنجم عن إهمال إزالة آثار العدوان في تلك المنطقة، خاصة في ظل توارد معلومات عن ظهور أعراض صحية خطيرة على سكان المنطقة مثل الطفح الجلدي والاجهاض وصعوبة التنفس، من جهة، وخطورة تسرب تلك المواد السامة إلى باطن الأرض، وتلويث المياه الجوفية، في حال سقوط الأمطار على تلك المواد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت بتاريخ 15 مايو 2021، ودون سابق إنذار، على قصف مستودعات شركة خضير للمستلزمات الزراعية، ويملكها محمود إدريس خضير، ومستودعات شركة ميدور للمواد والأدوات الزراعية، ويملكها شقيقه سهيل.  وتحتوي الشركتان على 6 مخازن كبيرة مقامة على ما مجموعه 4.5 دونم.  وتقع الشركتان في منطقة السيفا، بالقرب من شاطئ بيت لاهيا، شمال القطاع.  وأدى القصف غير المبرر للمخازن إلى تدميرها وإحراق محتوياتها من المواد الزراعية، واشتعال النيران بداخلها لمدة 12 يوماً، دون أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها. 

ويقول المركز: ما يزال الدخان ينبعث من المخازن منذ نحو أربعة أشهر، منتجاَ روائح نفاذة وغازات سامة لا يمكن للإنسان تحملها، باتت تلاحق سكان الحي الذين يصل عددهم الى نحو 3000 نسمة.  ويتخوف المركز من تأثير ذلك على الصحة العامة والبيئة هناك.  وقد وصلت معلومات للمركز وشكاوى من بعض السكان تفيد بظهور طفح جلدي على بعض سكان المنطقة، وإجهاض ثلاث سيدات حوامل لأسباب غير مفهومة، من بينهن ابنة صاحب احدى الشركتين نفسه، بعد تاريخ 15 مايو.  كما عبر خبراء في الصحة والبيئة، تواصل معهم المركز، عن تخوفهم من تسرب المواد السامة الناجمة عن الحرق وتفاعلها الكيماوي، الى باطن الأرض في فصل الشتاء، إثر سقوط الأمطار، وتلويث المياه الجوفية في المنطقة.

ويشير المركز بهذا الصدد إلى أن قوات الاحتلال قد استهدفت المستودعات دون مبرر أو ضرورة حربية، حيث تقع في منطقة تبعد عن الحدود الشمالية للقطاع بنحو 3 كم، ولم تشهد أعمال عنف على مدار أيام العدوان. علماً أن مكان المستودعات معلوم لدى قوات الاحتلال بشكل جيد، كما هو معلوم ما تحتويه من مواد زراعية وأسمدة كيميائية، وما قد يؤدي قصفها من آثار كارثية على السكان في المنطقة.

 كما يشير المركز إلى أن المستودعات مملوكة لشركتي خضير وميدور، وهما شركتان رائدتان في هذا المجال في قطاع غزة، منذ نحو عشرات السنين، ويغطيان نحو 55% من احتياجات سوق المواد الزراعية في القطاع، وهما مرخصتان بشكل قانوني، وتقومان بشكل علني باستيراد معظم بضائعهما من اسمده ومبيدات زراعية رسمياً من إسرائيل والصين وتركيا وروسيا واسبانيا والهند وايطاليا والأردن وغيرها عن طريق ميناء اسدود، ويتم ادخالها عن طريق كرم ابو سالم بشكل رسمي. 

وفي ضوء ذلك، يطالب المركز الجهات المختصة في قطاع غزة العمل فوراً على ازاله هذه المواد أو إخلاء السكان من حولها تجنباً ليس فقط للرائحة الكريهة التي تنبعث بشكل متواصل، بل لتجنب الأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض المدنيون الذين يسكنون بالجوار لها إثر ذلك.

 كما يناشد المركز الخبراء الدوليين والمؤسسات الدولية بالمساهمة في إزالة آثار وتبعات الحريق، في ظل ضعف الإمكانيات المتوفرة لدى وزارات الزراعية والبيئة وسلطة المياه.







أخبار ذات صلة

&#34;الأوقاف&#34;: قوات الاحتلال تقتحم وتغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

"الأوقاف": قوات الاحتلال تقتحم وتغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

"الشخصيات المستقلة" تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

وزيرة الصحة: نطالب بالإشراف على الوضع الصحي للأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم

وزيرة الصحة: نطالب بالإشراف على الوضع الصحي للأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم

&#34;كهرباء غزة&#34; توجه تحذيرات لعموم المواطنين في القطاع

"كهرباء غزة" توجه تحذيرات لعموم المواطنين في القطاع

طالع: لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021

طالع: لجنة الانتخابات تعلن المدد القانونية للانتخابات المحلية 2021

فلسطين: 19 وفاة و2366 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 19 وفاة و2366 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

مجدلاني: الحوار المشترك والمفتوح مع الناس أحد المقومات الأساسية لتعزيز الوحدة الوطنية

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

"الشخصيات المستقلة" تعرض رؤيتها لإعادة إعمار غزة

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

تيسير خالد: ما الذي تنتظره اللجنة التنفيذية بعد تصريحات بينت ولبيد وليبرمان وشاكيد؟

القدرة: أتلفنا حوالي 50 ألف جرعة لقاح لعدم صلاحيتها وفقدانها معايير التخزين

القدرة: أتلفنا حوالي 50 ألف جرعة لقاح لعدم صلاحيتها وفقدانها معايير التخزين

الجامعة الإسلامية: بدء الفصل الأول للعام الدراسي 2021/2022

الجامعة الإسلامية: بدء الفصل الأول للعام الدراسي 2021/2022

مستعربون يختطفون فتى من بلدة حوارة جنوب نابلس

مستعربون يختطفون فتى من بلدة حوارة جنوب نابلس

هيئة الأسرى: الحوار بين قادة الأسرى وإدارة السجون لم ينته والإضراب مستمر

هيئة الأسرى: الحوار بين قادة الأسرى وإدارة السجون لم ينته والإضراب مستمر

هيئة الأسرى: ثلثا المعتقلين والمحتجزين داخل مركز توقيف &#34;عتصيون&#34; من القاصرين

هيئة الأسرى: ثلثا المعتقلين والمحتجزين داخل مركز توقيف "عتصيون" من القاصرين

منوعات

بعد تحسن حالتها الصحية.. شاهد ماذا فعل أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز

بعد تحسن حالتها الصحية.. شاهد ماذا فعل أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز

شاهد: مي العيدان تشهّر بفنان كويتي &#34;متخصص زواج متعة بالفنانات&#34;

شاهد: مي العيدان تشهّر بفنان كويتي "متخصص زواج متعة بالفنانات"

شاهد: لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح أمام الجمهور

شاهد: لحظة سقوط ليلى اسكندر على المسرح أمام الجمهور

تامر حسني وبسمة بوسيل يجهزان مفاجأة صادمة للجمهور

تامر حسني وبسمة بوسيل يجهزان مفاجأة صادمة للجمهور

لهذا السبب.. (يوتيوب) يحذف أهم أغاني أدهم نابلسي

لهذا السبب.. (يوتيوب) يحذف أهم أغاني أدهم نابلسي

ما حقيقة تعرض شيماء الحاج للتحرّش؟

ما حقيقة تعرض شيماء الحاج للتحرّش؟

شاهد كيف أعلن ثنائي &#34;عروس بيروت&#34; انطلاق تصوير الموسم الثالث

شاهد كيف أعلن ثنائي "عروس بيروت" انطلاق تصوير الموسم الثالث

شاهد: هند صبري توجه رسالة غامضة بالاستعانة بالإمام الشافعي

شاهد: هند صبري توجه رسالة غامضة بالاستعانة بالإمام الشافعي

بعد زواج أصالة.. شاهد ماذا فعل طارق العريان لطليقته

بعد زواج أصالة.. شاهد ماذا فعل طارق العريان لطليقته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

عربي

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام

مطالب لبنانية ودولية لإنشاء بعثة تحقيق مستقلة في انفجار مرفأ بيروت

مطالب لبنانية ودولية لإنشاء بعثة تحقيق مستقلة في انفجار مرفأ بيروت

السعودية: هجوم جديد على مطار أبها الدولي

السعودية: هجوم جديد على مطار أبها الدولي

لتعزيز التعاون الثنائي.. مصر وقطر توقعان عددًا من الاتفاقيات

لتعزيز التعاون الثنائي.. مصر وقطر توقعان عددًا من الاتفاقيات