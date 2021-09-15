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مطالب لبنانية ودولية لإنشاء بعثة تحقيق مستقلة في انفجار مرفأ بيروت

مطالب لبنانية ودولية لإنشاء بعثة تحقيق مستقلة في انفجار مرفأ بيروت
آثار انفجار مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
وجهت (145) جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت دعوة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على التحقيق المحلي.

ودعا الموقعون بينهم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في رسالة مشتركة، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على غرار بعثة لتقصي حقائق لسنة واحدة، وفق(مونت كارلو).

الجدير ذكره، أن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، أدى إلى مقتل (214) شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من (6500) آخرين بجروح، إضافة إلى الدمار الهائل الذي ألحقه الانفجار في أحياء العاصمة للبنانية.

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