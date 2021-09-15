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لتعزيز التعاون الثنائي.. مصر وقطر توقعان عددًا من الاتفاقيات

لتعزيز التعاون الثنائي.. مصر وقطر توقعان عددًا من الاتفاقيات
جانب من توقيع الاتفاقيات الثنائية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصر وقطر عن توقيعهما عددًا من مذكرات التفاهم الثنائية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، بعد اجتماع للجنة المتابعة القطرية المصرية في الدوحة، أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية ، فإن لجنة المتابعة المصرية القطرية عقدت اجتماعًا في الدوحة، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري ياسر عثمان، والمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية علي الهاجري.

كما انعقدت اللجنة القانونية برئاسة مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل المصري، والشيخ محمد بن حمد آل ثان، رئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية.

وقال بيان الخارجية المصرية إنه: "نتج عن الاجتماعات التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقين، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهم، وفق بيان الخارجية المصرية".

وأضاف: "كما وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر".

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.



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