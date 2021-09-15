الجهاد الإسلامي: لن نترك أسرانا في دائرة الاستهداف الصهيوني المتواصل

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد حميد، أن حركته تتابع ما يجري داخل السجون من هجمة متصاعدة تستهدف أسرى الجهاد الإسلامي الأبطال، "الذين عهدهم العالم كله جبالاً من الصمود والتحدي لا تلين عزائمهم، وهم يدافعون عن كرامة شعبهم وأمتهم ولا يقبلون الذلة ولا المهانة".وقال حميد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن "حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أبناءها في دائرة الاستهداف الصهيوني المتواصل داخل سجون العدو، وإن حمايتهم أمانة كما حريتهم أمانة في أعناقنا جميعاً".