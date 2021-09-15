شاهد: فيضانات عارمة تجتاح عدة مدن في جنوب فرنسا

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدن في مقاطع (لوغار) جنوب فرنسا، اليوم الأربعاء، تساقطاً غزيرة للأمطار، كما وحولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار، حيث أن كمية الأمطار التي تساقطت في ثلاث ساعات فقط تعادل هطول أمطار لمدة شهرين ونصف.فيما غمرت مياه الأمطار أحياء مدينة (نيم) وحاصرت السكان في عدة مناطق لتنقطع بهم السبل، وفي الوقت ذاته، زار جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي المنطقة لإعلان حالة الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية، كما وضع معهد الأرصاد الجوية الوطني ثماني مقاطعات في حالة التأهب لمواجهة مخاطر محتملة، وفق(فرانس24).