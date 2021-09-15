قائد جيش الاحتلال يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن الجيش مستعد لدخول مدينة جنين بقوات كبيرة من أجل اعتقال الأسيرين الفارّين من سجن جلبوع، في حال تأكد وصولهما إليها.وقال كوخافي في مقابلة مع القناة 12، إن التحقيق مع الأسير زكريا الزبيدي أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة، وفقا لموقع عكا.وأضاف كوخافي أنه في حال تأكد وصول الأسيرين إلى جنين فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية