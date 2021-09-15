دولي

اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً بأعداد المعمرين

اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً بأعداد المعمرين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قدرت وزارة الصحة اليابانية عدد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم (100) عام فما أكثر بـ 86 ألفا و510 أشخاص، لتسجل بهذا رقماً قياسياً جديداً في أعداد المعمرين.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية قبيل عيد احترام المسنين: "إن عدد المعمرين المسجل حتى 15 أيلول/ سبتمبر الجاري يمثل زيادة قدرها (6060) شخص عن العام السابق، ليواصل ارتفاعه للعام (51) على التوالي، وفق (وكالة أنباء كيودو) اليابانية.

وبينت بيانات الوزارة أن النساء يمثلن نسبة 88.4% من إجمالي المعمرين أي 76 ألفًا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5 آلاف و475 عن العام السابق، فيما بلغ عدد المعمرين الرجال 10 آلاف و60 بزيادة قدرها 585.

وأشارت أنه مع بداية المسح عام 1963، بلغ عدد المعمرين في البلاد (153) شخصًا، لكنه تجاوز الألف عام 1981 و10 آلاف عام 1998، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تقدم التكنولوجيا الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة في تموز/ يوليو الماضي أن اليابان إحدى الدول ذات معدلات الشيخوخة الأسرع في العالم، حيث ارتفع إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين عام (2020) ليصل إلى (87,74) سنة للنساء و (81,64) سنة للرجال.


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