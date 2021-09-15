شؤون فلسطينية

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة + السابعة+ الثامنة حتى الرقم (50) من كشف رقم (30/2021)، منوهة على المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (30/2021):
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