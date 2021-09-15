بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس.وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة + السابعة+ الثامنة حتى الرقم (50) من كشف رقم (30/2021)، منوهة على المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.للاطلاع على كشف المسافرين (30/2021):