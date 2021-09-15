القدرة: أتلفنا حوالي 50 ألف جرعة لقاح لعدم صلاحيتها وفقدانها معايير التخزين

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة: "أتلفنا حوالي 50 ألف جرعة لقاح التي وصلت إلينا عبر معبر كرم أبو سالم نتيجة مواجهتها للعديد من المشاكل التي أدت لعدم صلاحيتها وفقدانها المعايير الخاصة بالتخزين".وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن الشحنة التي أتلفت أفقدت وزارة الصحة كمية مهمة من اللقاح، منوهًا إلى أن الوزارة على تواصل مع شركائها لتعزيز الأرصدة الخاصة في التطعيمات بغزة خاصة وأن هناك إقبالًا من المواطنين على تلقي اللقاح.وأفاد بأننا وصلنا إلى أكثر من 33% من النسبة المراد تطعيمها بغزة، وتم تطعيم أكثر من 50% من كبار السن، مطالبًا الجهات المختلفة بكميات أخرى من اللقاح.وأوضح أن 364 ألف مواطن تلقوا التطعيم، خاتمًا بالقول: "نسير نحو الفئة المستهدفة وهي مليون و100 ألف مواطن وكلما تلقى المواطنون التطعيم زادت نسبة حمايتهم من الفيروس".