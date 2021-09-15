تونس: 5 أحزاب ترفض دعوات تعليق الدستور





وأكدت الأحزاب على رفضها للمبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد، وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.



وأوضحت الأحزاب الخمسة أن استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس منذ (50) يوماً، رافقتها ضبابية وغياب خارطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة، ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية.





ونوهت الأحزاب إلى ضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية، وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين، وحل أزمة المالية العمومية، لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.



واستنكرت ما وصفته بالاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، محملة رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية عن هذه التجاوزات، ومطالبة إياه بوقفها فوراً.





رام الله - دنيا الوطنرفضت خمسة أحزاب سياسية في تونس كل الدعوات لتعليق الدستور وحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار، مستغربة من استمرار الفراغ الحكومي.وقالت أحزاب الجمهوري والتكتل من أجل العمل، والحريات، وآفاق تونس، وأمل، والتيار الديمقراطي، في بيان مشترك لها، مساء أمس: "على رئيس الجمهورية قيس سعيد الالتزام بتعهداته باحترام الدستور، وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة".