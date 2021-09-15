شؤون فلسطينية

الجامعة الإسلامية: بدء الفصل الأول للعام الدراسي 2021/2022

الجامعة الإسلامية: بدء الفصل الأول للعام الدراسي 2021/2022
رام الله - دنيا الوطن
بدأت صباح يوم السبت الموافق 11 أيلول/ سبتمبر 2021م الدراسة للفصل الأول من العام الجامعي 2021/2022م، حيث انتظم في الدراسة الوجاهية أكثر من (16.000) طالبًا وطالبة في مقر الجامعة الإسلامية الرئيس في مدينة غزة، وفرع الجامعة في مدينة خانيونس جنوب القطاع، ومركز الزهرة "مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي".

و زار الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات –رئيس الجامعة الإسلامية بغزة – فرع الجامعة في الجنوب للاطلاع على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة الوجاهية و أنتقل أ.د. ناصر فرحات في جولة ميدانية زار خلالها القاعات الدراسية والتقى بالطلبة ورافقه في الزيارة عميد فرع الجنوب أ.د.أسعد يوسف أسعد, وأ.د. أيمن السقا مُساعد نائب الرئيس للشئون الأكاديمية, ود. محمد سليمان الفرا نائب عميد فرع الجنوب, و م. سائد الترتوري مدير الفرع, والأستاذ ميسرة القيشاوي- رئيس قسم الأنشطة بدائرة العلاقات العامة, و أ.محمد سلامة مشرف العلاقات العامة بفرع الجنوب

و هنأ الأستاذ الدكتور فرحات طلبة الجامعة ببدء الفصل الدراسي الجديد، وشجعهم على الجد والمثابرة في الدراسة، وتحديد رؤيتهم وهدفهم في الحياة؛ حتى يتمكنوا من بناء مستقبلهم بنجاح، وحث الأستاذ الدكتور فرحات الطلبة على الالتزام بمعايير السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا من جانب، ولضمان الاستمرار في التعليم الوجاهي من جانب أخر.

وأكد الأستاذ الدكتور فرحات على الإجراءات الصحية التي نفذتها الجامعة استعدادًا لبدء الدراسة الوجاهية بعد انقطاع أكثر من عام ونص من تطعيم الكادر الأكاديمي والإداري في الجامعة وصولًا إلى تنظيم حملات تطعيم طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية.

من ناحيته، أوضح أ.د. أسعد يوسف أسعد أن فرع الجنوب شهد هذا العام زيادة في عدد الطلاب والطالبات الملتحقين للدراسة بفرع الجامعة في الجنوب, وأضاف أن عمادة الفرع أنهت كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة وتمكينهم من الدراسة الوجاهية في أجواء دراسية مناسبة, وعملت على توفير مُدرسين أكفاء, إلى جانب سلسلة من التسهيلات التي قدمتها الجامعة للطلبة الملتحقين للدراسة بفرع الجنوب, وتوفيرها للمواصلات الآمنة لهم بأسعار رمزية.

و دعا أ.د. أسعد الطلبة الى الجد والاجتهاد والمثابرة واتخاذ مايلزم من إجراءات السلامة والوقاية لمواصلة الدراسة الوجاهية.


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