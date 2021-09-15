كوريا الشمالية تنجح بإطلاق صاروخين (باليستيين) تجاه البحر الشرقي

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت بعد ظهر اليوم صاروخين (باليستيين) تجاه البحر الشرقي.وذكرت الهيئة: " أن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلاً دقيقاً للحصول على تفاصيل أخرى، بما فيها عدد ونوع القذائف التي تم إطلاقها ومكان الإطلاق وغيرها"، وفق (وكالة يونهاب للأنباء).وأوضح مسؤول في الهيئة، أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأطلقت عاصمة كوريا الشمالية صواريخ (كروز) في يوم 22 تشرين الثاني/ يناير في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وفي يوم 21 آذار/مارس، وأيضاً صواريخ (باليستية) قصيرة المدى في يوم 25 آذار/ مارس.