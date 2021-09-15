دولي

700 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خلال عام

700 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خلال عام
الإمارات العربية المتحدة
قال عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن البلاد تستهدف علاقات اقتصادية مع إسرائيل بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل، بهدف تعزيز العلاقات القائمة.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي في فعالية افتراضية أقامها المجلس الأطلسي الأمريكي بعد مرور نحو عام على توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين: "أنه خلال عام واحد تحقيق تبادل تجاري غير نفطي جيد بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي وتوقيع نحو 60 اتفاقية"، وفق (وكالة أنباء الإمارات).

وأكد وزير الاقتصاد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، وتحقيق قفزات جديدة في العلاقات الثنائية المتنامية.

وجاء هذا الحوار إلى جانب زيارة رسمية يقوم بها وفد اقتصادي رفيع المستوى من الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة وزير الاقتصاد لوضع أطر جديدة لعلاقات التعاون في كافة المجالات.

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