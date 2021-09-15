700 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خلال عام





وأكد وزير الاقتصاد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، وتحقيق قفزات جديدة في العلاقات الثنائية المتنامية.



وجاء هذا الحوار إلى جانب زيارة رسمية يقوم بها وفد اقتصادي رفيع المستوى من الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة وزير الاقتصاد لوضع أطر جديدة لعلاقات التعاون في كافة المجالات.





قال عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن البلاد تستهدف علاقات اقتصادية مع إسرائيل بقيمة تريليون دولار خلال العقد المقبل، بهدف تعزيز العلاقات القائمة.وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي في فعالية افتراضية أقامها المجلس الأطلسي الأمريكي بعد مرور نحو عام على توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين: "أنه خلال عام واحد تحقيق تبادل تجاري غير نفطي جيد بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي وتوقيع نحو 60 اتفاقية"، وفق (وكالة أنباء الإمارات).