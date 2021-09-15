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الأردن: وزير التخطيط يطلع سفراء الدول المانحة على برنامج عمل الحكومة الاقتصادي

الأردن: وزير التخطيط يطلع سفراء الدول المانحة على برنامج عمل الحكومة الاقتصادي
جانب من للقاء
رام الله - دنيا الوطن
استعرض ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، اليوم الأربعاء، لعدد من سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023، الهادف إلى دعم النمو الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة (كورونا).

وذكر الشريدة: "أن البرنامج يتكون من 53 أولوية توزعت على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية"، كما شرح آليات تنفيذ برنامج "أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، ضمن الأطر الزمنية المحددة، وفق(بترا).

ولفت إلى أن الحكومة واضحة في خططها التنفيذية المحددة في أولويات عملها، والتي تتنوع ما بين أولويات مرتبطة بالإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأخرى مرتبطة بتنفيذ مشاريع محددة تسهم في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص عمل، خاصة بالمشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل للشباب، مستعرضاً كذلك جهود الحكومة الأردنية في التصدي لآثار الوباء على النشاط الاقتصادي.

وأوضح ناصر الشريدة أن برنامج أولويات عمل الحكومة يعد (وثيقة حية) سيتم مراجعتها كل 6-9 أشهر، مشيراً إلى أن كل أولوية لها خطة عمل، ومستهدفات، ومراحل إنجاز، وتحديدا للجهات المعنية بالتنفيذ، فضلاً عن تحديد المخصصات المالية المطلوبة ومصادر التمويل لكل منها.

وأعرب الشريدة عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للدول والجهات المانحة على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن أزمة (كورونا)، إضافة إلى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.

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