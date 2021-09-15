شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: ثلثا المعتقلين والمحتجزين داخل مركز توقيف "عتصيون" من القاصرين

هيئة الأسرى: ثلثا المعتقلين والمحتجزين داخل مركز توقيف "عتصيون" من القاصرين
رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي يحلم الأطفال حول العالم بعيش حياة سعيدة بلا عنف،  تُمعن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك الطفولة الفلسطينية بشكل مبرمج، بدليل حملات الاعتقال الشرسة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق القاصرين الفلسطينيين بمختلف المدن بشكل يومي، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية.

وأوضحت هيئة الأسرى في هذا السياق، أن ثلثي المعتقلين والمحتجزين حالياً داخل ما يسمى مركز توقيف "عتصيون"  من الأسرى القاصرين حيث بلغ عددهم  24 قاصراً وفتى، علماً بأن إجمالي عدد الأسرى الكلي داخل المعتقل 39 أسيراً.

وأضافت أن معظم الأسرى القاصرين الذين جرى اعتقالهم مؤخراً وزجهم "بعتصيون"  تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي خلال عملية اعتقالهم وأثناء استجوابهم  أيضاً في أقبية التحقيق، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب بطرق وحشية، وإلقائهم على الأرض والدعس على أجسامهم الهشة، كذلك تم ضربهم بأعقاب البنادق على مختلف أنحاء أجسادهم ، وشتمهم بألفاظ نابية، وإبقائهم لساعات طويلة بعد الاعتقال في معسكرات للجيش مقيدين وبدون طعام  قبل إدخالهم إلى السجن.

ورصدت الهيئة عدد من أسماء الفتية والقاصرين الذين نُكل بهم ويقبعون بمركز توقيف "عتصيون" من بينهم:

· الأسير  منصور صالح ناصر اسعد / بيت جالا / بيت لحم / 17 عاما .

·الأسير  بلال احمد علي حسين / مخيم عايدة / بيت لحم / 17 عاما.

·الأسير  محمد خالد خضر جرادات / سعير / الخليل /16 عاما.

·الأسير  رشاد  ابراهيم  علان الجرادات /  سعير / الخليل / 17 عاما. 

· الأسير سليم مازن محمد جوابرة / مخيم العروب / الخليل / 16 عاما.   

·الأسير اسلام تيسير محمد بنات / مخيم العروب  / الخليل / 17 عاما.

·الأسير محمد احمد يوسف ابو داوود / الخليل /17 عاما.

. الأسير محمود احمد محمد صلاح /  الخضر / بيت لحم / 17 عاما.

·الأسير أحمد محمد أحمد بوجه /الخليل / 18 عاماً .

·الأسير محمد مراخيل خالد ابو طماع /مخيم العروب / الخليل / 18 عاما.

·الأسير محمد طارق جمال الجوابرة / مخيم العروب / الخليل / 18 عاما.

·الأسير عيسى محمد موسى العك /  مخيم عايدة / بيت لحم / 18 عاما.

·الأسير كامل ابراهيم كامل  ابو هشهش  / مخيم العروب / الخليل / 18 عاما.

· الأسير حمزة ناجي محمد الاطرش /  الخليل/ 18 عاما. 

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