الهباش يحذر: الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأقصى والمسجد الإبراهيمي ستشعل المنطقة‎‎

رام الله - دنيا الوطنحذر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية من عواقب خطيرة نتيجة استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.وقال الهباش تعليقًا على قيام مجموعة من المستوطنين اليهود اليوم بممارسة تعاليم "دينية" داخل المسجد الأقصى إن ذلك يمثل انتهاكا سافرًا واستفزازًا صارخًا لمشاعر مئات ملايين المسلمين الذين يمثل الأقصى جزءًا لا يتجزأ من عقيدتهم الدينية، ما ينذر بردود فعل قد تقود الى انفجار شامل يطيح باستقرار الدول ويهدد مصالح الجميع.وشدد قاضي القضاة على وجوب احترام عقيدة المسلمين وحقهم الديني والتاريخي والسياسي في القدس والمسجد الأقصى والمسجد الابراهيمي، محذرًا من الاستهانة بقوة وتأثير المشاعر الدينية لدى المسلمين ودورها في تحريك الجماهير بشكل لا يمكن السيطرة عليه.وشدد الهباش على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الدينية والسياسية والتاريخية في أرضه ومقدساته، داعيًا جماهير الأمة العربية والإسلامية وشرفاء العالم الى الوقوف بقوة مع نضال الفلسطينيين المشروع في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.