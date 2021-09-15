عربي

أمريكا ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر

أمريكا ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الولايات المتّحدة الأمريكية أنها ستربط جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر، بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان، بعد انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانفاق رغم القانون الذي يفرض استفاء القاهرة هذا الشرط.

من جانبه قال نيد برايس المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية لن يصادق أمام الكونغرس هذا العام على أنّ الحكومة المصرية تتّخذ إجراءات مستديمة وفعّالة لتعزيز حقوق الإنسان، لأنّنا نواصل مناقشة مخاوفنا الجادّة بشأن هذا الأمر"، وفق (فرانس برس).

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "على الرغم من ذلك فإن بلينكن لن يلتزم بمفاعيل القانون وسيأمر بإتاحة هذه المساعدة المالية البالغ قدرها 300 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار".

وأشار برايس إلى أنّ القاهرة ستحصل على 170 مليون دولار من أصل المبلغ بدون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقّي وقدره 130 مليون دولار، إذا أخذت إجراءات محددة تتعلّق بحقوق الإنسان".

وينص القانون الأميركي على منع صرف المساعدة الأميركية الأمنية لمصر بقيمة 300 مليون دولار سنوياً إلا إذا استوفت القاهرة عدداً من معايير حقوق الإنسان.

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