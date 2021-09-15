شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: اعتماد مراكز لسحب عينات PCR الفترة المسائية

الصحة بغزة: اعتماد مراكز لسحب عينات PCR الفترة المسائية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في غزة، إنه تم اعتماد مراكز صحية لسحب عينات الـ  PCR في الفترة المسائية التي تمتد حتى الساعة السابعة مساء وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 2021/9/15، تسهيلاً على المواطنين للحصول على خدمة فحص فايروس كوفيد 19.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه تم اعتماد المراكز التالية: عيادة مسقط الشمال في محافظة شمال غزة، عيادة مسقط الرحمة (الشجاعية) فى محافظة غزة، عيادة شهداء دير البلح في المحافظة الوسطى، عيادة شهداء خانيونس في محافظة خان يونس، عيادة شهداء رفح "أبو الوليد" في محافظة رفح.

وأكدت الصحة أن عمليات سحب العينات الـ PCR خلال الفترة الصباحية ستستمر في المراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة والمعلن عنها سابقا وعددها17 مركزاً صحياً، والتي ستبقى في أتم الجهوزية لسحب عينات.

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