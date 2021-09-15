السعودية تلتزم بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى بشأن تمكين المرأة





رام الله - دنيا الوطنأفاد عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده ملتزمة بتحقيق إصلاحات (بعيدة المدى) تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وذلك وفق الإصرار ولإلتزام الذي يجمع أهداف ‏المملكة وتوجهاتها بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.وقال المعلمي، في كلمة ألقاها أمام المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة : "إن حكومة المملكة لا تألوا جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة ‏وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات"، وفق(واس).وأضاف بأن ذلك يأتي من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية، بهدف تسريع ‏تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداُ على دعم السعودية للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - ‏‏2025.كما رحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، بتعيين الأردنية سيما سامي بحوث مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع ‏سنوات المقبلة، قائلاً "استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا ‏الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه ‏الفترة الحاسمة".وأكد مندوب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، على موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق ‏عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 - ‏‏2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة ‏للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن ‏الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.‏