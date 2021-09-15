السعودية تلتزم بتحقيق إصلاحات بعيدة المدى بشأن تمكين المرأة
أفاد عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده ملتزمة بتحقيق إصلاحات (بعيدة المدى) تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وذلك وفق الإصرار ولإلتزام الذي يجمع أهداف المملكة وتوجهاتها بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقال المعلمي، في كلمة ألقاها أمام المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة : "إن حكومة المملكة لا تألوا جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات"، وفق(واس).
وأضاف بأن ذلك يأتي من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية، بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداُ على دعم السعودية للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - 2025.
كما رحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين الأردنية سيما سامي بحوث مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الأربع سنوات المقبلة، قائلاً "استمرار دعم حكومة المملكة الكامل لها خلال أداء ولايتها لثقتنا الكاملة في قدرتها على قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحكمة وثبات وتوازن، الأمر الذي تتطلبه هذه الفترة الحاسمة".
وأكد مندوب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، على موقف المملكة الثابت ضد اللغات شديدة الحساسية والمثيرة للجدل غير المتفق عليها، التي تضمنها نص الخطة الإستراتيجية 2022 - 2025، مع التأكيد على هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة أخذ حق سيادة الدول ومواءمة برامجها القطرية مع الأولويات الوطنية وضمن الأطر التشريعية للدول بعين الاعتبار.
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