دولي

أمريكا: تعويضات تفوق مليون دولار لتسوية قضايا 3 هاكرز

أمريكا: تعويضات تفوق مليون دولار لتسوية قضايا 3 هاكرز
وزارة العدل الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة العدل الأمريكية: "إن ثلاثة موظفين سابقين في الاستخبارات والقوات المسلحة الأمريكية، قد وافقواعلى دفع 1.68 مليون دولار، في إطار تسوية قضيتهم المتهمين فيها بهجمات (سيبرانية) على شبكات أمريكية لصالح الإمارات".

وجاء في بيان عن وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنين الأمريكيين مارك باير ورايان آدامز، والمواطن السابق دانييل غيريكي وافقوا على صفقة مع السلطات الأمريكية، تفرض بموجبها بعض القيود على أنشطتهم وتعهدوا بدفع مليون و685 ألف دولار للسلطات الأمريكية تعويضات، وفق (روسيا اليوم).

وبحسب البيان، فقد أدين الثلاثة  بانتهاك قواعد الرقابة على الصادرات، وقوانين خاصة بالاحتيال الإلكتروني عندما عملوا مع شركة إماراتية، تتهمها واشنطن باختراق الأنظمة الإلكترونية الأمريكية لصالح سلطات الإمارات خلال الفترة بين (2016 و2019).

وأوضح بيان وزارة العدل، أن المتهمين قدموا للشركة الإماراتية خدمات دفاعية، تتطلب الحصول على رخصة خاصة من إدارة الرقابة على التجارة الدفاعية (DDTC) التابعة للخارجية الأمريكية.

ومن المقرر أن يدفع باير 750 ألف دولار، وآدامز 600 ألف دولار، وغيريكي 335 ألفًا، وذلك خلال ثلاث سنوات.

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