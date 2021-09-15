أمريكا: تعويضات تفوق مليون دولار لتسوية قضايا 3 هاكرز

وبحسب البيان، فقد أدين الثلاثة بانتهاك قواعد الرقابة على الصادرات، وقوانين خاصة بالاحتيال الإلكتروني عندما عملوا مع شركة إماراتية، تتهمها واشنطن باختراق الأنظمة الإلكترونية الأمريكية لصالح سلطات الإمارات خلال الفترة بين (2016 و2019).









ومن المقرر أن يدفع باير 750 ألف دولار، وآدامز 600 ألف دولار، وغيريكي 335 ألفًا، وذلك خلال ثلاث سنوات. وأوضح بيان وزارة العدل، أن المتهمين قدموا للشركة الإماراتية خدمات دفاعية، تتطلب الحصول على رخصة خاصة من إدارة الرقابة على التجارة الدفاعية (DDTC) التابعة للخارجية الأمريكية.

وجاء في بيان عن وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنين الأمريكيين مارك باير ورايان آدامز، والمواطن السابق دانييل غيريكي وافقوا على صفقة مع السلطات الأمريكية، تفرض بموجبها بعض القيود على أنشطتهم وتعهدوا بدفع مليون و685 ألف دولار للسلطات الأمريكية تعويضات، وفق (روسيا اليوم).