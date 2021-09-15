اجتماع مرتقب بين كوريا الجنوبية والصين لبحث ملف كوريا الشمالية والتعاون الثنائي

ويأتي هذا اللقاء بعد التوترات العسكرية المتجددة الناجمة عن تجارب إطلاق كوريا الشمالية الصورايخ (الباليستية) في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.





رام الله - دنيا الوطنيجتمع جيونغ إيوي يونغ وزير الخارجية الكوري الجنوبي بنظيره الصيني وانغ يي في العاصمة الكورية اليوم، لمناقشة التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية، والوضع الحالي بعد التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية.وسيناقش الجانبان التعاون في تعزيز التبادلات الثقافية الثنائية التي أعاقتها القيود الصينية في أعقاب قرار سيئول 2016، باستضافة نظام أمريكي مضاد للصواريخ، وكذلك التعاون في جهود بكين لاستضافة دورة الألعاب الشتوية المقررة في شباط/ فبراير بنجاح، وفق (روسيا اليوم).ومن المتوقع أن النظير الصيني الاجتماع للحصول على دعم كوريا الجنوبية في مجموعة من القضايا (الجيوسياسية) الحساسة، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى حشد حلفائها وراء معارضتها لسياسات الصين في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ الغربية وبحري الصين الشرقي والجنوبي.