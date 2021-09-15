هيئة الأسرى: تفاصيل قاسية ومؤلمة يرويها الأسيران العارضة لمحاميا الهيئة

رام الله - دنيا الوطنكشف محامي هيئة شؤون الأسرى خالد محاجنة بعد زيارة الأسير محمد العارضة بأنه تعرض للضرب والتعذيب ولم يسمح له منذ الاعتقال بالنوم سوى 10 ساعات، كما أكد أنه حُرم من الطعام، وأن الاحتلال يحتجزه حالياً داخل زنزانة صغيرة تخضع لمراقبة كبيرة.وأكد المحامي، أن الأسير محمد العارضة يمر برحلة تعذيب جداً قاسية وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ورطم رأسه بالأرض ولم يتلقى علاج حتى اللحظة ويعاني من جروح في كل أنحاء جسمه أثناء مطاردة الاحتلال له ولزكريا الزبيدي، ولم ينم منذ اعادة اعتقاله سوى 10 ساعات.وهذه أبرز تصريحات المحامي حول الزيارة:· أحد المحققين قال لمحمد العارضة أنت لا تستحق الحياة وتستحق أن أطلق النار على رأسك· فقط يوم أمس تمكن محمد من تناول الطعام.· محمد العارضة وزكريا زبيدي خلال أيام حريتهما لم يشربا نقطة ماء واحدة ما تسبب بإنهاكهما وعدم قدرتهما على مواصلة السيروأشار المحامي خالد محاجنة نقلا عن الأسير: "عندما اقترب بحث قوات الاحتلال من الانتهاء في مكان احتماء محمد العارضة وزكريا الزبيدي، تم العثور عليهما بالصدفة عندما مد أحد عناصر الاحتلال يديه وأمسك بمحمد".وأكد المحامي" أن الأسير محمد العارضة يرفض التهم الموجهة إليه ويلتزم الصمت رغم كل التعذيب ومحاولات الضغط، ورد على محققي الاحتلال بأنه لم يرتكب جريمة، وقال: تجولتُ في فلسطين المحتلة عام 48 وكنت أبحث عن حريتي ولقاء أمي".وقال المحامي خالد محاجنة: "الأسير محمد العارضة ذاق فاكهة الصبر من أحد بساتين مرج ابن عامر لأول مرة منذ 22 عاماً، خلال تحرره لأيام من سجن جلبوع".أما المحامي رسلان محاجنة فيروي تفاصيل ما حدثه به الأسير محمود العارضة خلال زيارته وهذا أبرز ما نقله عن الأسير :· حاولنا قدر الإمكان عدم الدخول للقرى الفلسطينية في مناطق 48 حتى لا نعرض أي شخص لمسائلة· كنا الأسرى الـ6 مع بعضنا حتى وصلنا قرية الناعورة ودخلنا المسجد، ومن هناك تفرقنا كل اثنين.·حاولنا الدخول لمناطق الضفة ولكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة·تم اعتقالنا صدفة ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة، حيث مرت دورية شرطة وعندما رأتنا توقفت وتم الاعتقال.· استمر التحقيق معي منذ لحظة اعتقالنا وحتى الآن· لم يكن هناك مساعدة من أسرى آخرين داخل السجن، وأنا المسؤول الأول عن التخطيط والتنفيذ لهذه العملية.·بدأنا الحفر في شهر 12-2020، حتى هذا الشهر.· تأثرنا كثيراً عندما شاهدنا الحشود أمام الناصرة، أوجه التحية لأهل الناصرة، لقد رفعوا معنوياتي عالياً.· أطمئن والدتي عن صحتي، ومعنوياتي عالية، وأوجه التحية لأختي في غزة.·كان لدينا خلال عملية الهرب راديو صغير وكنا نتابع ما يحصل في الخارج.·ما حدث إنجاز كبير، وأنا قلق على وضع الأسرى وما تم سحبه من إنجازات للأسرى.·أحيي كل جماهير شعبنا على وقفتهم المشرفة