شؤون فلسطينية

غزة: 10 وفيات و1527 إصابة بفيروس (كورونا)

غزة: 10 وفيات و1527 إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة 1527 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 5053 عينة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1238 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 150700 ، منها 21153 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 1358 حالات جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 128309 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 388 ، منها 269 حالة خطرة.

وفيما يخص لقاح "كورونا"، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 3630911 جرعة، فيما تلقى اللقاح 358733.

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