مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم صباح يوم الأربعاء، عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن حوالي 205 مستوطنين، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في الجزء الشرقي من الأقصى.وفي وقت سابق، حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المس بهما.