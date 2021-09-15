ليبرمان: إمكانية الوصول إلى تسوية مع أبو مازن للأسف غير ممكنة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه لا يوجد فرصة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقادة في إسرائيل.وقال ليبرمان: "عندما كنت وزيرًا للجيش، امتنعت عن لقاء أبو مازن، رغم أن التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية ​​هو مصلحة مشتركة كما أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة مصلحة أمنية إسرائيلية".وأضاف: "القدرة على الوصول إلى تسوية مع أبو مازن للأسف غير ممكنة".بدورها، قالت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، في مؤتمر هرتسليا: "أبو مازن يدفع الأموال للأشخاص الذين يقتلون اليهود- كلما قتلت أكثر حصلت على أموال أكثر".وأضافت شاكيد: "وأيضًا يقاضي جنود وقادة الجيش الإسرائيلي في لاهاي، وبالتالي فهو ليس شريكًا - رئيس الوزراء بينيت لن يجتمع به ولا ينوي مقابلته".