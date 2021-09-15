شؤون فلسطينية

بحجة "عيد الغفران".. الاحتلال يفرض إغلاقاً تاماً على الضفة ومعابر القطاع

بحجة "عيد الغفران".. الاحتلال يفرض إغلاقاً تاماً على الضفة ومعابر القطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاقاً تاماً على الضفة الغربية ومعابر القطاع، بدءاً من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، بججة "عيد الغفران" عند اليهود، فيما سيُرفع الإغلاق منتصف ليلة الغد.

وتقول هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن قوات الجيش، تستعد لإمكانية اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، بالتوازي مع استمرار البحث عن الأسيرين الفارين نفيعات وكمامجي.

وانتشرت قوات معززة من شرطة الاحتلال في تجمعات سكنية يهودية وعربية في منطقة مرج ابن عامر.

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