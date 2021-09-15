إسرائيل: قرابة ثلاثة ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)
يستدل من نتائج أولية لفحص أجسام مضادة اجري في مستشفى "شيبا" بإسرائيل، أن مستوياتها في الدم، بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثالثة، أعلى بعشرة أضعاف عن مستوياتها بعد الجرعة الثانية بأسبوع.
ومع ذلك أعربت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية، عن قلقها من أنها لم تلاحظ بعد، انخفاضاً ملموساً في معدلات الإصابة رغم تلقي قرابة ثلاثة ملايين مواطن الجرعة الثالثة.
هذا وسجلت في إسرائيل يوم أمس قرابة 5600 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
هذا وسجلت في إسرائيل يوم أمس قرابة 5600 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
ويبلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، 662، يخضع 195 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي، وبلغ عدد الوفيات من جراء مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل، 7433 .
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