إسرائيل: قرابة ثلاثة ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)





ويبلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة، 662، يخضع 195 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي، وبلغ عدد الوفيات من جراء مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل، 7433 .



ومع ذلك أعربت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية، عن قلقها من أنها لم تلاحظ بعد، انخفاضاً ملموساً في معدلات الإصابة رغم تلقي قرابة ثلاثة ملايين مواطن الجرعة الثالثة.هذا وسجلت في إسرائيل يوم أمس قرابة 5600 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).