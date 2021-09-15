شؤون فلسطينية

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الخميس (16 سبتمبر).

وتابعت الهيئة، بأن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الأربعاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.









أخبار ذات صلة

تفاصيل حالة الطرق خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة

تفاصيل حالة الطرق خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

احتمال سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

احتمال سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

فيديو.. الأسير محمد العارضة يروي لمحامي هيئة الأسرى تفاصيل لحظة اعتقاله والزبيدي وحالته الصحية

فيديو.. الأسير محمد العارضة يروي لمحامي هيئة الأسرى تفاصيل لحظة اعتقاله والزبيدي وحالته الصحية

سبب عرقلة الاحتلال.. هيئة الأسرى: سنزور أسيرين فقط من المعاد اعتقالهم

سبب عرقلة الاحتلال.. هيئة الأسرى: سنزور أسيرين فقط من المعاد اعتقالهم

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل بيت فجار

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل بيت فجار

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم ونابلس وجنين

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم ونابلس وجنين

(فتح): نقف موحدين خلف أسرانا الأبطال وهم رمز نضالنا

(فتح): نقف موحدين خلف أسرانا الأبطال وهم رمز نضالنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سبب عرقلة الاحتلال.. هيئة الأسرى: سنزور أسيرين فقط من المعاد اعتقالهم

سبب عرقلة الاحتلال.. هيئة الأسرى: سنزور أسيرين فقط من المعاد اعتقالهم

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل بيت فجار

بيت لحم: الاحتلال يغلق مدخل بيت فجار

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم ونابلس وجنين

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم ونابلس وجنين

(فتح): نقف موحدين خلف أسرانا الأبطال وهم رمز نضالنا

(فتح): نقف موحدين خلف أسرانا الأبطال وهم رمز نضالنا

راصد جوي: كتلة هوائية خريفية جديدة تسود فلسطين اليومين المقبلين.. هذه تفاصيلها

راصد جوي: كتلة هوائية خريفية جديدة تسود فلسطين اليومين المقبلين.. هذه تفاصيلها

وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

فلسطين والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون فيما يخص سوق العمل وبناء قدرات المجتمع

فلسطين والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون فيما يخص سوق العمل وبناء قدرات المجتمع

هيئة الأسرى: محامونا سيزورون الليلة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

هيئة الأسرى: محامونا سيزورون الليلة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

منوعات

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

زوج فنانة مصرية يضع شرط غريب قبل حضور جنازة زوجته

ما حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طليق أصالة نصري؟

ما حقيقة انفصال نيكول سعفان عن طليق أصالة نصري؟

شاهد كيف احتفل كريم فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد كيف احتفل كريم فهمي بحصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة عودة الفنانة بسمة للسينما بعد غياب طويل؟

ما حقيقة عودة الفنانة بسمة للسينما بعد غياب طويل؟

شاهد: سيف نبيل يضرب حبيبته اللبنانية ويُمنع من السفر.. ورد فعله مفاجئ

شاهد: سيف نبيل يضرب حبيبته اللبنانية ويُمنع من السفر.. ورد فعله مفاجئ

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

شاهد ماذا رد محمد سعد على شائعة وفاته بفيروس (كورونا)

شاهد ماذا رد محمد سعد على شائعة وفاته بفيروس (كورونا)

شاهد كيف استطاعت بلقيس فتحي أن تتخطى أزمة طلاقها

شاهد كيف استطاعت بلقيس فتحي أن تتخطى أزمة طلاقها

شاهد: سيرين عبد النور تُثير الجدل بهذه التغريدة الغريبة

شاهد: سيرين عبد النور تُثير الجدل بهذه التغريدة الغريبة

شاهد: يعقوب بوشهري يُثير الجدل بمنزله الفخم في لندن

شاهد: يعقوب بوشهري يُثير الجدل بمنزله الفخم في لندن

عربي

السفير البحريني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.. وهذا أول تعليق له

السفير البحريني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.. وهذا أول تعليق له

السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي

السودان ترفض أي وصاية على قضاياها الوطنية بعد نشر تقرير أممي

الجزائر توقف 16 شخصًا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

الجزائر توقف 16 شخصًا للاشتباه في تورطهم بحرائق الغابات

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري

تونس: تشكيل أكبر سلسلة بشرية احتجاجاً على التلوث البحري