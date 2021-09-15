بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس





وتابعت الهيئة، بأن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الأربعاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.



كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الخميس (16 سبتمبر).