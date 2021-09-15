تفاصيل حالة الطرق خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة

سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير نتج عنه إصابة متوسطة في محافظة الشمال، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأربعاء، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.