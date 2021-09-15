احتمال سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل يحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهاراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم السبت، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: