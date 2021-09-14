شؤون فلسطينية

سبب عرقلة الاحتلال.. هيئة الأسرى: سنزور أسيرين فقط من المعاد اعتقالهم

سبب عرقلة الاحتلال.. هيئة الأسرى: سنزور أسيرين فقط من المعاد اعتقالهم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تحاول عرقلة زيارة محامي الهيئة للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وقد أبلغت الطاقم القانوني بأنه لن يتمكن إلا من زيارة أسيرين فقط.

وأوضحت الهيئة، في بيان مقتضب، أن طاقمها القانوني سيتمكن من زيارة أسيرين فقط، حيث ستكون الزيارة الأولى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والزيارة الثانية الساعة 1:10 فجرا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت في وقت سابق مساء اليوم، أن محامي الهيئة سيزورون الليلة الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعاد الاحتلال اعتقالهم، بعد أن انتزعت قرارا قضائيا من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي.

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