إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم ونابلس وجنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت عند مدخل بيت لحم الشمالي.وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تظاهروا إسنادا للأسرى، وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمالا، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.في السياق، أصيب 22 مواطنا، مساء اليوم الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على حاجز حوارة، جنوب نابلس.وأفاد مدير مركز الطوارئ والإسعاف في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن من بين المصابين 4 بالرصاص "المطاطي"، و16 بحالات اختناق، و2 جراء السقوط خلال مطاردة الاحتلال للمواطنين.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منازل في حي البعاجوة، قبل أن تعتقل الشابين نزال جمال تركمان ومحمود عزيز تركمان، بحسب الوكالة.