(فتح): نقف موحدين خلف أسرانا الأبطال وهم رمز نضالنا

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح)، على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أبناء شعبنا إلى أوسع مشاركة في المسيرات الجماهيرية الواسعة نصرة وإسنادا لأسرانا البواسل الأبطال، في ظل ما يتعرضون له من تعذيب واضطهاد خلف قضبان الاحتلال.وأكد القواسمي، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة "فتح" بكل أذرعها، وشعبنا بكل قواه وفي كل أماكن تواجده، لن يتركوا أسرانا البواسل وحدهم أمام هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، و"مخطئة إسرائيل إن ظنت أنها قادرة على الاستفراد بهم، فهم رمز نضالنا وكرامتنا وعنوان المقاومة، وشعبنا وأحرار العالم سيهب نصرة لأسرى الحرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.